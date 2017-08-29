«Белкоммунмаш»: машинокомплекты в Кишинев, троллейбусы в Одессу и Павлодар

28.08.2017

Поставки пройдут в соответствии с контрактом, заключенным в 2016 г с дирекцией городского электротранспорта Кишинева. Техника будет поставляться в Кишинев партиями по пять машинокомплектов после поступления предоплаты. Совместная сборка троллейбусов будет осуществляться на базе ремонтных мастерских дирекции городского электротранспорта.



Соглашение об организации в Кишиневе сборки троллейбусов «Белкоммунмаш» подписано в октябре 2011 г, первые десять троллейбусов собраны в 2012 г.



Кроме того, «Белкоммунмаш» выиграл конкурсы на поставку 47 троллейбусов в Одессу (Украина) и 20 трамваев в Павлодар (Казахстан). Контракты заключены летом 2017 г. Эти закупки будут проводиться за средства Европейского банка реконструкции и развития в рамках программ развития транспортной структуры Одессы и Павлодара.



