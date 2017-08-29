25.08.2017

Могилевскому вагоностроительному заводу поставлена задачу увеличить в ближайшей перспективе производство грузовых вагонов в 4 раза - до 3 тыс. единиц в год. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время своего визита на предприятие.По итогам текущего года предприятие планирует выпустить 700 вагонов, в будущем году - больше 1 тыс., а в ближайшей перспективе - выйти на заложенные мощности востребованной на рынке продукции (до 3 тыс. единиц в год)."Новая отрасль трудно рождалась, переживала непростые времена - период, когда был мощный спад востребованности грузовых вагонов на территории всего постсоветского пространства. Сейчас рынки оживают. Видно, что вагоностроительный завод заметно прибавляет в производстве, по количеству, качеству и номенклатуре выпускаемой продукции. Заметно, что кадровые замены, которые были произведены на данном предприятии, тоже сыграли свою положительную роль", - отметил премьер-министр.По его мнению, у Могилевского вагоностроительного завода хорошие перспективы для развития. "Здесь низкие складские запасы готовой продукции - всего сто вагонов, и они уже предварительно реализованы, - сказал Андрей Кобяков. - Сейчас то, что запущено в производство, имеет конкретный адресат".