Не забудьте включить фары!

25.08.2017

В Беларуси 25 августа стартовало специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!", которое проводится по 5 сентября в связи с окончанием летних каникул и началом учебного года, в целях профилактики и предупреждения дорожных происшествий с участием детей.



В дни проведения спецмероприятий МВД движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар (для привлечения внимания всех участников дорожного движения, прежде всего маленьких пешеходов, к приближающемуся транспортному средству). Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ МВД.



В ГАИ напомнили, что в соответствии с п.166.9 ПДД в дни проведения специальных комплексных мероприятий ГАИ водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф до 2 базовых величин (ч.3 ст.18.14 КоАП Беларуси).



"Как показывает опыт предыдущих лет, самая высокая тяжесть последствий ДТП с участием детей отмечается именно в августе и сентябре. Во время летних каникул ребятня напрочь забывает об опасности, равно как и наставления учителей. Возвращаясь в города с интенсивным движением, дети не сразу восстанавливают навыки безопасного участия в дорожном движении", - отметили в ГАИ.