24.08.2017

Компания Cummins презентует новые электрические двигатели на крупнейшем международном салоне автобусов Busworld 2017 в бельгийском Кортрейке.Уже в 2019 году Cummins собирается выйти на рынок с принципиально новыми силовыми агрегатами – на электротяге. Перспективные моторы обещают показать уже на крупнейшей выставке автобусов Busworld 2017, которая будет проходить в бельгийском городе Кортрейк с 20 по 23 октября.Было создано целое подразделение Digital Accelerator, в задачу которого входит разработка силовых агрегатов на альтернативных источниках энергии – электрических, или водородных на топливных элементах. И прежде всего такие двигатели, с нулевым вредным выбросом в атмосферу, будут устанавливаться на городской пассажирский транспорт.Помимо активного перехода на электрификацию Cummins собирается совершенствовать и системы телематики. Последние используются на дизельных двигателях уже много лет, однако цифровые технологии не стоят не месте. Специально для работы над этим направлением создана дочерняя компания — ZED Connect.