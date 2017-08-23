В Гомеле поставили новую «зарядку» для электромобилей
23.08.2017
Новая зарядная станция для электромобилей открылась в Гомеле. Она размещена на территории АЗС №20 фирменной сети "Белоруснефти" на улице Хатаевича и является уже четвертой в областном центре.
Как сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу предприятия, к концу текущего года такое количество заправок для электрокаров будет создано в Минске, а всего в течение года в республике появится семь новых зарядных станций для электрических автомобилей.
Как считают в компании, развитие сервиса по зарядке электромобилей является очень актуальным направлением, которое со временем будет набирать обороты и в Беларуси. Тем не менее сервис по зарядке электромобилей здесь будут развивать исключительно под нужды рынка. По долгосрочному плану развития сети АЗС "Белоруснефть" планирует до конца 2020 года иметь по республике около 40 зарядных станций.
БЕЛТА
Как сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу предприятия, к концу текущего года такое количество заправок для электрокаров будет создано в Минске, а всего в течение года в республике появится семь новых зарядных станций для электрических автомобилей.
Как считают в компании, развитие сервиса по зарядке электромобилей является очень актуальным направлением, которое со временем будет набирать обороты и в Беларуси. Тем не менее сервис по зарядке электромобилей здесь будут развивать исключительно под нужды рынка. По долгосрочному плану развития сети АЗС "Белоруснефть" планирует до конца 2020 года иметь по республике около 40 зарядных станций.
БЕЛТА
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