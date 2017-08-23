Аккумулятор для электромобиля создадут в Беларуси
23.08.2017
Белорусские ученые займутся разработкой аккумулятора для электромобиля. Об этом 22 августа сообщил генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по материаловедению Валерий Федосюк.
"У нас получились опытные образцы суперконденсатора. Есть наработки по накопителю энергии. Надеюсь, во время следующей встречи с прессой мы сможем сказать, что велосипед ездит на нашем суперконденсаторе, а машина - на нашем супераккумуляторе", - сказал Валерий Федосюк.
Предполагается, что отечественная разработка будет стоить существенно меньше, чем импортная продукция, но не в ущерб качеству. Гендиректор констатировал, что в основу разработки суперконденсатора положено использование графеноподобного материала - уникальной разработки ученых Национальной академии наук.
"У нас получился простой, быстрый и дешевый метод получения этого материала. В отличие от графена, который состоит из одной атомной плоскости, наш материал графеноподобный, потому что у него плоскостей от 1 до 5-7. Но, как показывает опыт, это не мешает использовать его там, где нужен графен и подобные ему материалы", - пояснил Валерий Федосюк.
БЕЛТА
"У нас получились опытные образцы суперконденсатора. Есть наработки по накопителю энергии. Надеюсь, во время следующей встречи с прессой мы сможем сказать, что велосипед ездит на нашем суперконденсаторе, а машина - на нашем супераккумуляторе", - сказал Валерий Федосюк.
Предполагается, что отечественная разработка будет стоить существенно меньше, чем импортная продукция, но не в ущерб качеству. Гендиректор констатировал, что в основу разработки суперконденсатора положено использование графеноподобного материала - уникальной разработки ученых Национальной академии наук.
"У нас получился простой, быстрый и дешевый метод получения этого материала. В отличие от графена, который состоит из одной атомной плоскости, наш материал графеноподобный, потому что у него плоскостей от 1 до 5-7. Но, как показывает опыт, это не мешает использовать его там, где нужен графен и подобные ему материалы", - пояснил Валерий Федосюк.
БЕЛТА
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