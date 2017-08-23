23.08.2017

В конце недели, с 25 по 27 августа, Госавтоинспекция усиленно отработает трассу М1. Об этом сообщила старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.Как рассказала представитель Госавтоинспекции, массированная отработка запланирована на всем протяжении автодороги М1. Особое внимание будет уделяться безопасной перевозке детей. Инспекторы проверят, используются ли для этого специальные удерживающие устройства. Отработка продлится до позднего вечера 27 августа.