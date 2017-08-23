На каких магистралях будет проводиться ремонт?
23.08.2017
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси предупредило автовладельцев о ремонтных работах на магистралях страны.
"По программе дорожных работ на республиканских автомобильных дорогах в настоящее время проводится строительство, реконструкция и ремонт ряда участков дорог и искусственных сооружений", - сказали в пресс-службе минтранса.
В частности, до конца года будет идти капитальный ремонт на четырех участках магистрали М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ, на этой же автодороге планируется провести реконструкцию одного из путепроводов. Реконструкция запланирована и на одном из участков Второй кольцевой автодороги вокруг Минска. Кроме того, ведутся работы на М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. Также дорожники приводят в порядок участки трасс М5 Минск - Гомель и М6 Минск - Гродно.
На официальном сайте Минтранса размещены данные из 31 позиции, где указываются сроки окончания дорожных работ на тех или иных участках.
Как уточнили в ведомстве, работы на перечисленных участках проводятся с ограничением дорожного движения с перенаправлением на соседние полосы или ограничением скоростного режима. Здесь установлены соответствующие дорожные знаки, при необходимости с указанием маршрута объезда.-
БЕЛТА
"По программе дорожных работ на республиканских автомобильных дорогах в настоящее время проводится строительство, реконструкция и ремонт ряда участков дорог и искусственных сооружений", - сказали в пресс-службе минтранса.
В частности, до конца года будет идти капитальный ремонт на четырех участках магистрали М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ, на этой же автодороге планируется провести реконструкцию одного из путепроводов. Реконструкция запланирована и на одном из участков Второй кольцевой автодороги вокруг Минска. Кроме того, ведутся работы на М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. Также дорожники приводят в порядок участки трасс М5 Минск - Гомель и М6 Минск - Гродно.
На официальном сайте Минтранса размещены данные из 31 позиции, где указываются сроки окончания дорожных работ на тех или иных участках.
Как уточнили в ведомстве, работы на перечисленных участках проводятся с ограничением дорожного движения с перенаправлением на соседние полосы или ограничением скоростного режима. Здесь установлены соответствующие дорожные знаки, при необходимости с указанием маршрута объезда.-
БЕЛТА
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