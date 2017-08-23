23.08.2017

Белорусские электровелосипеды могут появиться в продаже весной 2018 года. Об этом заявил генеральный директор ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" Национальной академии наук Николай Янкевич. Причем появится не только двухколесный, но и трехколесный вариант.Руководство приборостроительного завода "Оптрон" рассчитывает организовать производство на своей базе, но при этом сохранить бренд "Аист", т.к. эта торговая марка известна не только в Беларуси, но и за рубежом.Мощность мотора составляет 600 ватт, он работает от аккумулятора. "Если ее удвоить, то будет достаточно, чтобы перевозить грузы. Поэтому мотоколесо может быть использовано в том числе в деревнях", - рассказал Николай Янкевич.Мотовелосипед способен развить скорость до 40 км/ч.