22.08.2017















Ferrari 315 S Scaglietti Spyder 1957



Packard 906 Twin Six Dietrich Convertible Victoria 1932



motor.ru

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Лучшим автомобилем Конкурса элегантности, состоявшегося в прошедший уикенд в калифорнийском Пэббл-Бич, стал двухместный открытый Mercedes-Benz S Barker Tourer образца 1929 года. Владельцем машины является житель города Бельвью, штат Вашингтон, Брюс Маккоу.По словам Маккоу, он долго не решался начать реставрацию своего «Мерседеса», потому что «зачем что-то нужно восстанавливать, если оно в этом не нуждается». Тем не менее, он все-таки решился провести реставрацию после того, как нашел достаточное количество изображений оригинального автомобиля. В Пэббл-Бич «Мерседес» приехал спустя всего неделю после завершения реставрационных работ. За время конкурса машина проехала около 112 километров.Автомобиль оснащен семилитровой «шестеркой» с механическим нагнетателем и алюминиевым кузовом. Машина строилась по заказу победителя «24 часов Ле-Мана» и Mille Miglia Эрла Хоу.За звание лучшей машины Пэббл-Бич Mercedes-Benz Маккоу соревновался с Ferrari 315 S Scaglietti Spyder образца 1957 года, который принадлежит брату Брюса Джону, а также Packard 906 Twin Six Dietrich Convertible Victoria 1932 года, чьи владельцем является житель Рино (штат Невада) Уильям Коннор.В общей сложности в Конкурсе элегантности приняли участие 204 автомобиля из 15 стран.