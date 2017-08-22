Mercedes-Benz S Barker Tourer образца 1929 года - самый элегантный автомобиль
22.08.2017
Лучшим автомобилем Конкурса элегантности, состоявшегося в прошедший уикенд в калифорнийском Пэббл-Бич, стал двухместный открытый Mercedes-Benz S Barker Tourer образца 1929 года. Владельцем машины является житель города Бельвью, штат Вашингтон, Брюс Маккоу.
По словам Маккоу, он долго не решался начать реставрацию своего «Мерседеса», потому что «зачем что-то нужно восстанавливать, если оно в этом не нуждается». Тем не менее, он все-таки решился провести реставрацию после того, как нашел достаточное количество изображений оригинального автомобиля. В Пэббл-Бич «Мерседес» приехал спустя всего неделю после завершения реставрационных работ. За время конкурса машина проехала около 112 километров.
Автомобиль оснащен семилитровой «шестеркой» с механическим нагнетателем и алюминиевым кузовом. Машина строилась по заказу победителя «24 часов Ле-Мана» и Mille Miglia Эрла Хоу.
За звание лучшей машины Пэббл-Бич Mercedes-Benz Маккоу соревновался с Ferrari 315 S Scaglietti Spyder образца 1957 года, который принадлежит брату Брюса Джону, а также Packard 906 Twin Six Dietrich Convertible Victoria 1932 года, чьи владельцем является житель Рино (штат Невада) Уильям Коннор.
Ferrari 315 S Scaglietti Spyder 1957
В общей сложности в Конкурсе элегантности приняли участие 204 автомобиля из 15 стран.
Packard 906 Twin Six Dietrich Convertible Victoria 1932
По словам Маккоу, он долго не решался начать реставрацию своего «Мерседеса», потому что «зачем что-то нужно восстанавливать, если оно в этом не нуждается». Тем не менее, он все-таки решился провести реставрацию после того, как нашел достаточное количество изображений оригинального автомобиля. В Пэббл-Бич «Мерседес» приехал спустя всего неделю после завершения реставрационных работ. За время конкурса машина проехала около 112 километров.
Автомобиль оснащен семилитровой «шестеркой» с механическим нагнетателем и алюминиевым кузовом. Машина строилась по заказу победителя «24 часов Ле-Мана» и Mille Miglia Эрла Хоу.
За звание лучшей машины Пэббл-Бич Mercedes-Benz Маккоу соревновался с Ferrari 315 S Scaglietti Spyder образца 1957 года, который принадлежит брату Брюса Джону, а также Packard 906 Twin Six Dietrich Convertible Victoria 1932 года, чьи владельцем является житель Рино (штат Невада) Уильям Коннор.
Ferrari 315 S Scaglietti Spyder 1957
В общей сложности в Конкурсе элегантности приняли участие 204 автомобиля из 15 стран.
Packard 906 Twin Six Dietrich Convertible Victoria 1932
Источник - motor.ru
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