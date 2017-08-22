22.08.2017

Национальная академия наук провела презентацию созданного в Беларуси экспериментального образца электромобиля. Мероприятие состоялось на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН."Год назад мы пришли с предложением его создать к председателю Президиума Национальной академии наук Владимиру Гусакову. Он поддержал эту идею. Прошло меньше года - и перед вами экспериментальный образец - со всеми его характеристиками, внешним видом и электрическими компонентами, которые мы создали с привлечением других компаний, имеющих компетенции в этом направлении", - рассказал журналистам генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Сергей Поддубко.По его словам, автомобиль проектируется под городские условия: "Мощность двигателя - 60 кВт, это где-то 80 л.с. Этого вполне достаточно для работы в городе. Максимальная скорость, которую мы испытывали на этом полигоне, - 110 км/ч. Время разгона до 100 км/ч мы пока до конца не определили - мы жалеем автомобиль, поэтому поставили электронную систему защиты. Мы постепенно наращиваем его возможности, со временем все характеристики выявим и, если надо, подкорректируем".Накопитель электроэнергии автомобиля можно заряжать как от обычной электрической розетки, так и от специального зарядного устройства. "Если напряжение 220 В, то он заряжается шесть часов, если зарядка на больший ток, то около четырех часов", - отметил Сергей Поддубко.Экспериментальный образец электромобиля создан на базе серийной машины GeelySC7 белорусской сборки. Его наличие позволит отработать оптимальные компоновочные решения в части электрокомпонентов, уточнить их характеристики и приступить к созданию полноценного опытного образца, принятию решений по освоению его производства в республике.Вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в Беларуси. Покупным элементом является только тяговая батарея - накопитель электроэнергии, конкурс на поставку которой выиграла российская компания "Энер зэт" (Санкт-Петербург).Поставлена задача освоить производство батарей в Беларуси. В Научно-практическом центре НАН по материаловедению создан новый эффективный материал, который может послужить основой суперконденсатора - накопителя электроэнергии для транспортных машин.-0-