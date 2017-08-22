Сервисный центр техники «Амкодор» открылся в Томске

22.08.2017

Центр будет оказывать услуги по обслуживанию, гарантийному и постгарантийному ремонту машин "Амкодор". Здесь будет расположен склад запчастей на всю линейку техники, цех по ремонту агрегатов, а также мобильный офис и сервисные автомобили для устранения неисправностей по месту эксплуатации машин.



"Открытие такого центра в Томске позволит максимально быстро обслуживать специальную технику и обеспечивать высокий коэффициент ее технической готовности, что снизит эксплуатационные расходы", - сообщил во время открытия центра генеральный директор ООО "Амкодор-Росмаш" Александр Гаравский.



Заместитель начальника департамента лесного хозяйства Томской области Роман Смалев подчеркнул, что сервисный центр "Амкодор" позволит малым лесозаготовительным предприятиям региона увеличить заготовку древесины за счет приобретения более бюджетной спецтехники и получать при этом квалифицированную помощь и своевременную поставку необходимых запчастей.





