МАЗ выиграл тендер на поставку автобусов в Ростов-на-Дону

22.08.2017

Ростов-на-Дону закупит до конца текущего года 75 автобусов МАЗ.



Как сообщает «Ростовский городской транспорт», это будут дизельные низкопольные автобусы экологического класса ЕВРО-5 модели МАЗ-203. Кроме того, будут закуплены еще 25 автобусов на газомоторном топливе (метан) от российского производителя — Нефтекамского автомобильного завода (модель НефАЗ-5299-40-52).



Все автобусы — низкопольные, оборудованные кондиционерами, системами навигации, автоинформирования, пожаротушения и видеонаблюдения.



Стоимость МАЗов — 11,3 млн российских рублей, НефАЗов — 10,3 млн российских рублей.



Кстати, в следующем году (ориентировочно — в первом квартале) город закупит еще 100 новых автобусов. Кроме того, до конца 2017-го ожидается поставка в Ростов-на-Дону 14 современных трамваев, благодаря чему парк рельсового общественного транспорта южной столицы будет полностью обновлен.





