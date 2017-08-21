«Белкоммунмашу» предложили создать производство электробусов в Свердловской области

21.08.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил руководству "Белкоммунмаша" создать совместное производство электробусов "Витовт".



Делегация из Свердловской области побывала на "Белкоммунмаше" в четверг, 17 августа. После знакомства с производственной площадкой предприятия уральцы совершили пробный рейс по улицам Минска, проехав в пассажирском салоне электробуса Е433 Vitovt Max Electro.



Глава Среднего Урала высоко оценил качество техники, отметив, что за таким транспортом - будущее. "Во-первых, такой беспроводной транспорт нам необходим. Его применение существенно облегчает выстраивание маршрутов городского общественного транспорта, - приводит слова Евгения Куйвашева пресс-служба правительства Свердловской области. - А во-вторых, я предложил руководству предприятия локализовать часть производства электробусов в Свердловской области. С учетом того, что мы в регионе выпускаем разные виды подвижного состава, для нас это будет новой компетенцией".



"Сегодняшние договоренности - это только начало, мы будем работать над реализацией этого проекта. Но то, что "Белкоммунмаш" наши предложения принял, это совершенно точно", - подчеркнул Евгений Куйвашев.









