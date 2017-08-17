В Тольятти купили белорусские троллейбусы
17.08.2017
"Белкоммунмаш" поставит в российский город Тольятти 40 низкопольных троллейбусов модели 321.
Троллейбусы закупаются администрацией Тольятти для МП "Тольяттинское троллейбусное управление" на условиях финансовой аренды через лизинговую компанию ПАО "ТрансФин-М", которая в июле выиграла аукцион. Это означает, что расплачиваться за обновление подвижного состава муниципальный бюджет будет постепенно, в рассрочку. Сумма сделки - 377 млн 495 тыс. 614 российских рублей.
Сообщается, что заказанные для Тольятти троллейбусы будут иметь: 26 мест для сидения; откидной пандус, обеспечивающий посадку пассажиров с ограниченной подвижностью (инвалидов-колясочников) и пассажиров с детскими колясками; площадку для размещения кресла-коляски со специальными приспособлениями для крепления ее во время движения. В перечень дополнительного оборудования также входят: система видеонаблюдения и видеорегистрации; система спутниковой навигации ГЛОНАСС; многофункциональный электронно-цифровой информатор, работающий совместно с внутренним информационным табло "бегущая строка" и внешними информационными табло (передним, боковым и задним), обеспечивающий пассажиров речевой и визуальной информацией. Входные двери должны быть оснащены устройством противозащемления. Освещение салона и кабины водителя светодиодное. Рабочее место кондуктора должно иметь индивидуальный обогрев, в кабине водителя установят кондиционер.
Троллейбусы будут оснащены транзисторной системой управления тяговым электродвигателем переменного тока. Автономный ход троллейбуса с номинальной нагрузкой должен составлять не менее 150 м. Комплектация также включает механический штангоуловитель и автоматическую систему пожаротушения аппаратных отсеков.
DayTLT
Троллейбусы закупаются администрацией Тольятти для МП "Тольяттинское троллейбусное управление" на условиях финансовой аренды через лизинговую компанию ПАО "ТрансФин-М", которая в июле выиграла аукцион. Это означает, что расплачиваться за обновление подвижного состава муниципальный бюджет будет постепенно, в рассрочку. Сумма сделки - 377 млн 495 тыс. 614 российских рублей.
Сообщается, что заказанные для Тольятти троллейбусы будут иметь: 26 мест для сидения; откидной пандус, обеспечивающий посадку пассажиров с ограниченной подвижностью (инвалидов-колясочников) и пассажиров с детскими колясками; площадку для размещения кресла-коляски со специальными приспособлениями для крепления ее во время движения. В перечень дополнительного оборудования также входят: система видеонаблюдения и видеорегистрации; система спутниковой навигации ГЛОНАСС; многофункциональный электронно-цифровой информатор, работающий совместно с внутренним информационным табло "бегущая строка" и внешними информационными табло (передним, боковым и задним), обеспечивающий пассажиров речевой и визуальной информацией. Входные двери должны быть оснащены устройством противозащемления. Освещение салона и кабины водителя светодиодное. Рабочее место кондуктора должно иметь индивидуальный обогрев, в кабине водителя установят кондиционер.
Троллейбусы будут оснащены транзисторной системой управления тяговым электродвигателем переменного тока. Автономный ход троллейбуса с номинальной нагрузкой должен составлять не менее 150 м. Комплектация также включает механический штангоуловитель и автоматическую систему пожаротушения аппаратных отсеков.
DayTLT
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