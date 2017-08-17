Авиасообщение между Минском и Екатеринбургом могут восстановить
17.08.2017
Тема авиасообщения между Минском и Екатеринбургом была затронута на встрече врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с временным поверенным в делах посольства РФ в Беларуси Вадимом Гусевым и торговым представителем РФ Константином Артюшиным.
Стороны отметили все большее развитие деловых и человеческих связей между регионами. Куйвашев заверил, что российская сторона сделает все необходимое для восстановления авиасообщения и рассчитывает на поддержку белорусских коллег.
Вадим Гусев поддержал инициативу, заявив, что «вопрос нужно ставить в полный рост».
«Коммерсантъ»
Стороны отметили все большее развитие деловых и человеческих связей между регионами. Куйвашев заверил, что российская сторона сделает все необходимое для восстановления авиасообщения и рассчитывает на поддержку белорусских коллег.
Вадим Гусев поддержал инициативу, заявив, что «вопрос нужно ставить в полный рост».
«Коммерсантъ»
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