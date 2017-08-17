С 1 сентября в Минске восстановят трамвайное движение в районе вокзала

17.08.2017

ГП "Минсктранс" сообщает, что в Минске с 1 сентября возобновляется трамвайное движение до пл. Мясникова.



"Минсктранс" просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приобретении проездных документов.



