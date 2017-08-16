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Liebherr расширил линейку погрузчиков

16.08.2017
Компания Liebherr выпустила новую модель гусеничного погрузчика LR 626 Litronic. Погрузчик комплектуется 4-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 143 л. с. и соответствует стандарту Tier4f. Постоянная частота вращения двигателя в сочетании с системой впрыска Common-Rail оптимизирует наполнение цилиндров и экономит топливо.

Новинка имеет эксплуатационную массу от 16130 до 18600 кг. Емкость стандартного ковша составляет 1,8 м³.

Погрузчик LR 626 получил электронную систему управления движением со встроенной функцией ECO. При необходимости оператор может выбирать между высокой производительностью и максимальной эффективностью. При этом система управления ECO обеспечивает эффективное выполнение легких и среднетяжелых работ. А за счет усовершенствованных гусеничных шасси Liebherr поколения 6 происходит опережающая адаптация мощности. Так, система регистрирует внутренние параметры двигателя и внешние параметры машины, например моментальное отклонение управляющего джойстика, и автоматически кратковременно повышает мощность двигателя в соответствии с текущими потребностями. В итоге сокращается время реагирования и увеличивается производительность и тяговые характеристики в режимах движения и погрузки. Кроме того, погрузчик отличается высокой опрокидывающей нагрузкой и повышенной грузоподъемностью.

А за счет пониженного центра тяжести и глубокому масляному поддону дизельный двигатель Liebherr способен работать на уклонах до 45°. Это позволяет новому гусеничному погрузчику Liebherr надежно и эффективно преодолевать даже крутые склоны.

Тщательно проработали инженеры экстерьер и интерьер новинки. Цельное лобовое небьющееся стекло позволяет оператору просматривать весь путь подъема ковша, рабочую зону и рабочее оборудование. В кабине предусмотрены многочисленные места для хранения, охлаждаемый вещевой отсек. Сенсорный дисплей позволяет наглядно и интуитивно устанавливать важные рабочие параметры.

При разработке гусеничных движителей прочной модульной конструкции особое внимание было уделено вибрационным характеристикам и плавности хода машины. Благодаря этому высокую загрузочную способность рабочего оборудования можно оптимально использовать, например, при транспортировке материалов, что позволяет использовать машину, например, для выравнивания. Гусеничные движители имеют маятниковую подвеску и эластичные опоры. Это позволяет сглаживать неровности почвы и обеспечивать особенно плотный контакт с грунтом. А новое расположение опорных катков позволяет оптимизировать самоочищение гусеничных движителей.

Также в числе преимуществ новой модели погрузчика можно отметить удобство эксплуатации и низкие затраты на техническое обслуживание. А длительные интервалы между обслуживанием основных компонентов, например дизельного двигателя и гидравлической системы, сокращают расходы на обслуживание.

В качестве дополнительного оснащения предлагаются стандартные погрузочные ковши, ковши 4-в-1 и решетки для захвата мусора, а также различные варианты задней навески, например 3-зубчатые задние подборщики или лебедки, дополняя базовый пакет предложения.

LR 626 успешно справится с классическими землеройными работами, садовыми и ландшафтными работами. Также его можно эксплуатировать при добыче гравия и лесозаготовке, прокладке туннелей или распределении и уплотнении бытового мусора.

Comtrans.biz

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