15.08.2017

На прошедшем 14 августа в Астане заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министры стран ЕАЭС обсуждали тему взаимного признания национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны союза. Окончательного решение по данному вопросу еще не принято.Ранее председатель Совета ЕЭК вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов заявлял журналистам, что страны ЕАЭС подготовят соглашение, которое определит единые правила по взаимному признанию национальных и международных водительских удостоверений на всей территории ЕАЭС. Он пояснил, что данный вопрос возник в связи с тем, что в России вступили в силу изменения в законодательство, которые ограничивают использование национальных и международных водительских удостоверений иностранными гражданами при осуществлении ими предпринимательской деятельности либо при трудоустройстве в качестве наемного работника на территории РФ. "Чтобы это не противоречило существующим подходам в ЕАЭС, есть договоренность этот вопрос отрегулировать отдельным соглашением", - сказал Олег Панкратов.Вопрос о признании белорусских водительских прав на территории России был урегулирован в июне решением Совета Министров Союзного государства.