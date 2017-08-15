15.08.2017

На заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Астане было подписано решение о создании до 2020 года общего рынка услуг воздушного транспорта в ЕАЭС.На заседании межправсовета принято 8 документов, среди которых решение "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы". План предусматривает реализацию мероприятий, позволяющих сформировать общий рынок услуг воздушного транспорта в ЕАЭС.Главы правительств стран ЕАЭС также обсудили вопрос о доступе экспортеров государств союза к услугам инфраструктуры морских портов России. Он был вынесен на обсуждение по инициативе казахстанской стороны.Кроме того, подписаны несколько распоряжений межправсовета. В частности, распоряжение о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС в 2016 году, а также распоряжение о некоторых вопросах использования торговых площадок для организации централизованной торговли в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и финансирования мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.Также по итогу встречи подписан ряд поручений межправительственного совета: о ходе работы по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза; о ходе работы по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств Евразийского экономического союза; о предоставлении отчетов о мониторинге практики таможенного декларирования товаров, в отношении которых применяются сформированные в соответствии с пунктом 4 решения Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 года №22 "О некоторых вопросах, связанных с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации" профили риска; о проведении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.