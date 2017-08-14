Турецкий инвестор строит объект придорожного сервиса на границе с Литвой
14.08.2017
На пути к пункту пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе ООО «СНТ-Инвест» с турецкими инвестициями реализует проект по строительству и эксплуатации комплекса придорожного сервиса и автозаправочной станции.
В состав комплекса площадью около 12 гектаров войдут автозаправка с магазином – они уже открыты для посетителей, а также строящаяся стоянка на 250 машино-мест с пунктами питания и бытового обслуживания. Эта вторая часть и является наиболее желанной вблизи пункта пропуска, так как это именно то место, где дальнобойщики смогут ожидать своей очереди на пересечение границы в комфортных условиях. Здесь же будет организована непосредственно электронная очередь, размещено соответствующее табло. Весь комплекс объектов должен быть сдан в срок до конца декабря текущего года.
Строительство комплекса ведется за счет инвестора проекта Седата Игдеджи, для которого этот объект на Гродненщине – не первый.
– При строительстве мы чувствовали заинтересованность в этом объекте и поддержку со стороны местной власти, облисполкома. Благодаря этому удалось успешно разрешить производственные проблемы, с которыми столкнулись. Сейчас основная часть проекта уже на стадии завершения. Мы рады, что электронную очередь удастся ввести в эксплуатацию с опережением графика строительства уже в сентябре 2017 года, – рассказал Седат Игдеджи.
Качество и техническая оснащенность электронной очереди с зоной ожидания на подъезде к «Котловке» будут на самом высоком уровне, уверил он.
На данный момент на объекте в качестве генеральной подрядной организации работает ООО «Славмонолитстрой» , а в качестве подрядчиков – организации Островецкого района: филиал КУП «Гроднооблдорстрой» ДРСУ №159, Островецкая МПМК-158. Контроль за качеством работ на объекте и продуктивным взаимодействием строительных организаций обеспечивает ЧУСП «Технадзорстрой».
Услуга электронной очереди позволяет перевозчику заблаговременно забронировать место для таможенного оформления на границе. ООО «СНТ-Инвест» обеспечит управление работой зоны ожидания. Управлять работой самой системы электронной очереди будет РУП «Белтаможсервис».
Гродненская правда
В состав комплекса площадью около 12 гектаров войдут автозаправка с магазином – они уже открыты для посетителей, а также строящаяся стоянка на 250 машино-мест с пунктами питания и бытового обслуживания. Эта вторая часть и является наиболее желанной вблизи пункта пропуска, так как это именно то место, где дальнобойщики смогут ожидать своей очереди на пересечение границы в комфортных условиях. Здесь же будет организована непосредственно электронная очередь, размещено соответствующее табло. Весь комплекс объектов должен быть сдан в срок до конца декабря текущего года.
Строительство комплекса ведется за счет инвестора проекта Седата Игдеджи, для которого этот объект на Гродненщине – не первый.
– При строительстве мы чувствовали заинтересованность в этом объекте и поддержку со стороны местной власти, облисполкома. Благодаря этому удалось успешно разрешить производственные проблемы, с которыми столкнулись. Сейчас основная часть проекта уже на стадии завершения. Мы рады, что электронную очередь удастся ввести в эксплуатацию с опережением графика строительства уже в сентябре 2017 года, – рассказал Седат Игдеджи.
Качество и техническая оснащенность электронной очереди с зоной ожидания на подъезде к «Котловке» будут на самом высоком уровне, уверил он.
На данный момент на объекте в качестве генеральной подрядной организации работает ООО «Славмонолитстрой» , а в качестве подрядчиков – организации Островецкого района: филиал КУП «Гроднооблдорстрой» ДРСУ №159, Островецкая МПМК-158. Контроль за качеством работ на объекте и продуктивным взаимодействием строительных организаций обеспечивает ЧУСП «Технадзорстрой».
Услуга электронной очереди позволяет перевозчику заблаговременно забронировать место для таможенного оформления на границе. ООО «СНТ-Инвест» обеспечит управление работой зоны ожидания. Управлять работой самой системы электронной очереди будет РУП «Белтаможсервис».
Гродненская правда
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