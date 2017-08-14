14.08.2017

В пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе будет задействована система распознавания номерных знаков. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Проект реализуется за счет средств международной технической помощи. "Система облегчит работу таможенных и пограничных служб", - отметил Юрий Сенько. Он добавил, что ГТК продолжает модернизацию пограничных пунктов пропуска. Так, активно обустраиваются шесть пунктов на белорусско-украинской границе оборудованием радиационного контроля.

Модернизация погранпунктов в числе прочего обсуждалась 11 августа на коллегии ГТК. Ее участники подвели итоги деятельности комитета в первом полугодии. Отмечалось, что прогнозные показатели таможенных поступлений платежей выполнены на 103,1%. В бюджет поступило около Br3,4 млрд, или на Br234,6 млн больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси перемещено более 53 млн т товаров, проследовало около 4 млн транспортных средств, около 1,5 млн железнодорожных вагонов.

Участники коллегии дали оценку результатам деятельности по совершенствованию таможенного дела, развитию информационных технологий. Они также проанализировали затраты времени при таможенном оформлении товаров, обсудили предложения по повышению пропускной способности пунктов таможенного оформления. Особое внимание будет уделено совершенствованию национальной нормативной правовой базы таможенного дела в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а также практическим мерам по оптимизации структуры таможенных органов.

БЕЛТА

