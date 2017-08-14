11.08.2017

New Holland Construction презентовала новый экскаватор-погрузчик B80B. Новинка отличается низкими эксплуатационными расходами, надежностью и долговечностью.Модель B80B комплектуется 3,9-литровым двигателем Fiat Powertrain Technologies (FPT) S8000 мощностью 97 л.с., с механической системой впрыска экологического стандарта Tier 3. Трансмиссия Carraro 4WD, 4x4 Powershuttle позволяет машине двигаться со скоростью до 40 км/час. Уверенный контакт с грунтом на пересеченой местности гарантирует фиксированный задний мост и передний качающийся мост с углом колебания +/- 8°.Чувствительная к нагрузке гидравлическая система с закрытым центром и сдвоенным шестеренным насосом производительностью 151 л/мин при максимальном давлении 210 бар обеспечивает плавное и точное управление.Удлиненная S-образная экскаваторная стрела обеспечивает максимальную глубину копания по SAE 5892 мм при выдвинутой рукояти. Стрела погрузчика прямого типа обеспечивает усилия отрыва в 6443 дН при высоте подъема ковша до 3580 мм (по шарнирному пальцу) и грузоподъемности 3425 кг на максимальной высоте.Кроме того, новый экскаватор-погрузчик получил самую просторную в своем классе кабину. 360-градусная обзорность гарантирует безопасность и удобство управления техникой. В стандартную комплектацию входит кондиционер, контур для гидравлического молота, выдвижная телескопическая рукоять, ковш погрузчика 6х1, система холодного запуска.