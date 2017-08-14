10.08.2017

В американском штате Невада будет протестирован первый грузовик Tesla.По данным Reuters, уже прошли первые переговоры между руководством американской компаний и местными властями. Ожидается, что на тесты выведут сразу несколько электрических фур. Премьера первого прототипа тяжелого грузовика Tesla состоится в сентябре текущего года. Если все пойдет по плану, то серийное производство такого транспортного средства начнется через два года.Ранее глава Tesla Илон Маск заявлял, что новинка получится "очень проворным грузовиком и будет управляться не хуже спорткара", а по запасу хода превзойдет нынешние дизельные аналоги. Также в ближайших планах Tesla значится вывод на рынок электрического пикапа, который будет соперничать с Ford F-150.