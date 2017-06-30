Белорусы проверят себя и машины на самом длинном в мире ралли-рейде
30.06.2017
Команда «МАЗ-СПОРТавто» проверит во время ралли-рейда «Шёлковый путь» качество и надежность серийных комплектующих, в том числе заводских ноу-хау, которые используются в серийных грузовиках МАЗ. Текущий автомарафон станет самой протяженной гонкой в мире, в которой примут участие сильнейшие пилоты мира, рассказали в команде.
Беларусь на ралли-рейде представит три экипажа. Гонщики поведут уже зарекомендовавшие себя на «Дакаре» спортивные грузовики МАЗ. За последние месяцы специалисты поработали над тем, чтобы повысить мощность и надёжность двигателей. Боевые машины также получили новые кондиционеры, что позволит пережить аномальную жару в пустыне Гоби. С собой команда повезёт два типа шин для твердых дорог и песков, пишет agt.by.
Вместе с борьбой за высокие места гонщики устроят экстрим-тест белорусской автотехники. Дело в том, что боевые машины сейчас на 85% состоят из серийных комплектующих, которые используют при производстве грузовиков МАЗ. Многие составные части спорткара МАЗ-5309RR изготовлены в Беларуси. Так, гоночные грузовики используют серийную кабину МАЗ. От родного завода им также достались рама и надстройка кузова, в том числе каркас безопасности и панели. В Беларуси также делают кронштейны, систему охлаждения двигателя и надувочного воздуха, равно как и многие другие комплектующие грузовиков.
«Мы стараемся использовать в спорткаре серийные составляющие, чтобы протестировать их в экстремальных условиях и тем самым повысить качественные характеристики автотехники МАЗ. Конечно, для гонки требуется более мощный мотор, спортивная подвеска и специальные амортизаторы, но большинство комплектующих всё же взяты с производства. Мы на своём опыте доказываем, что белорусские грузовики манёвренны, выносливы и неприхотливы», – отметил руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.
Ралли «Шелковый путь-2017» пройдёт с 7 по 22 июля и станет самым длинным в истории. Гонка приведет экипажи из Москвы в китайский город Сиань. Протяженность всего маршрута составит 9608 км, из которых 4089 км придется на спецучастки. Гонщиков ожидают бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Со многими препятствиями экипажи столкнутся впервые.
«По всей видимости, нас ожидает сложная и изнурительная гонка, которая станет испытанием для гонщиков и автомобилей. Пока рано судить, но организаторы сильно постарались, чтобы превзойти хорошо известный «Дакар». И это привлекло к «Шёлковому пути» внимание практически всех мировых пилотов», – пояснил Сергей Вязович.
Белорусские гонщики выступят на «Шёлковом пути» в привычном составе. Лидер команды Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Во второй экипаж вошли пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. Третий грузовик поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович – кстати, родной брат Алексея Неверовича, который в январе ездил на «Дакар».
Соревноваться белорусам предстоит с лучшими гонщиками планеты. КАМАЗ будет представлен на гонке четырьмя экипажами, которые поведут Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников. Бороться за победу также будет голландец Жерар де Рой на Iveco, победитель прошлогоднего «Дакара». Его партнерами по команде станут Артур Ардавичус и Тон ван Генугтен. В ралли также примут участие гонщики на Tatra и Renault.
«Мы ожидаем, что борьба будет ожесточённой. Многие гонщики претендуют на призовые места. В то же время мы готовы и к напряженной конкуренции, и к суровым условиям. Хотя, конечно, надо учитывать, что на таких ралли-рейдах всегда присутствует фактор случайности: даже лидер гонки может застрять в дюнах на последних этапах и тем самым упустить победу», – обратил внимание глава команды.
Команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно выступает на международных ралли-рейдах «Шёлковый путь» и «Дакар». В прошлом году трем белорусским экипажам удалось войти в первую десятку на «Шёлковом пути», а на последнем «Дакаре» экипаж под управлением Александра Василевского занял 6-е место – лучшее в истории белорусского автоспорта.
Беларусь на ралли-рейде представит три экипажа. Гонщики поведут уже зарекомендовавшие себя на «Дакаре» спортивные грузовики МАЗ. За последние месяцы специалисты поработали над тем, чтобы повысить мощность и надёжность двигателей. Боевые машины также получили новые кондиционеры, что позволит пережить аномальную жару в пустыне Гоби. С собой команда повезёт два типа шин для твердых дорог и песков, пишет agt.by.
Вместе с борьбой за высокие места гонщики устроят экстрим-тест белорусской автотехники. Дело в том, что боевые машины сейчас на 85% состоят из серийных комплектующих, которые используют при производстве грузовиков МАЗ. Многие составные части спорткара МАЗ-5309RR изготовлены в Беларуси. Так, гоночные грузовики используют серийную кабину МАЗ. От родного завода им также достались рама и надстройка кузова, в том числе каркас безопасности и панели. В Беларуси также делают кронштейны, систему охлаждения двигателя и надувочного воздуха, равно как и многие другие комплектующие грузовиков.
«Мы стараемся использовать в спорткаре серийные составляющие, чтобы протестировать их в экстремальных условиях и тем самым повысить качественные характеристики автотехники МАЗ. Конечно, для гонки требуется более мощный мотор, спортивная подвеска и специальные амортизаторы, но большинство комплектующих всё же взяты с производства. Мы на своём опыте доказываем, что белорусские грузовики манёвренны, выносливы и неприхотливы», – отметил руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.
Ралли «Шелковый путь-2017» пройдёт с 7 по 22 июля и станет самым длинным в истории. Гонка приведет экипажи из Москвы в китайский город Сиань. Протяженность всего маршрута составит 9608 км, из которых 4089 км придется на спецучастки. Гонщиков ожидают бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Со многими препятствиями экипажи столкнутся впервые.
«По всей видимости, нас ожидает сложная и изнурительная гонка, которая станет испытанием для гонщиков и автомобилей. Пока рано судить, но организаторы сильно постарались, чтобы превзойти хорошо известный «Дакар». И это привлекло к «Шёлковому пути» внимание практически всех мировых пилотов», – пояснил Сергей Вязович.
Белорусские гонщики выступят на «Шёлковом пути» в привычном составе. Лидер команды Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Во второй экипаж вошли пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. Третий грузовик поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович – кстати, родной брат Алексея Неверовича, который в январе ездил на «Дакар».
Соревноваться белорусам предстоит с лучшими гонщиками планеты. КАМАЗ будет представлен на гонке четырьмя экипажами, которые поведут Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников. Бороться за победу также будет голландец Жерар де Рой на Iveco, победитель прошлогоднего «Дакара». Его партнерами по команде станут Артур Ардавичус и Тон ван Генугтен. В ралли также примут участие гонщики на Tatra и Renault.
«Мы ожидаем, что борьба будет ожесточённой. Многие гонщики претендуют на призовые места. В то же время мы готовы и к напряженной конкуренции, и к суровым условиям. Хотя, конечно, надо учитывать, что на таких ралли-рейдах всегда присутствует фактор случайности: даже лидер гонки может застрять в дюнах на последних этапах и тем самым упустить победу», – обратил внимание глава команды.
Команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно выступает на международных ралли-рейдах «Шёлковый путь» и «Дакар». В прошлом году трем белорусским экипажам удалось войти в первую десятку на «Шёлковом пути», а на последнем «Дакаре» экипаж под управлением Александра Василевского занял 6-е место – лучшее в истории белорусского автоспорта.
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