30.06.2017

Беларусь ведет переговоры о поставках в Москву первой партии электробусов. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.Интерес у российской стороны к белорусскому электротранспорту очень высокий, подчеркнул руководитель госкомитета. "Мы уже поставили такой транспорт для опытной эксплуатации, есть его характеристики, сейчас прорабатывается вопрос о поставках в Москву партии электробусов с перспективой выхода в другие регионы России", - проинформировал Александр Шумилин.Главное преимущество электротранспорта в его экологичности. "Электробусы не загрязняют окружающую среду. Они не привязаны проводами к маршруту, заряжаются на станции 5-7 минут, а между остановками курсируют на электрическом ходу", - рассказал он.Александр Шумилин также сообщил, что к сентябрю будет представлен первый образец белорусского электромобиля. На выставке инноваций в Москве можно узнать не только о белорусском электротранспорте, но и новых материалах к нему - накопителе, суперконденсаторе, собственной зарядной станции.