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Новости транспорта


СП «МАЗ Азия» заработает до конца года

30.06.2017
Совместное производство грузовой техники МАЗ планируется создать во Вьетнаме до конца года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с Президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Говоря о белорусском присутствии на рынке Вьетнама, Александр Лукашенко отметил, что в этом направлении уже сделаны первые заслуживающие внимания шаги. "До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ, а в перспективе - новое производство городских пассажирских автобусов", - сказал Президент.

Он также отметил, что дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусского производителя карьерной техники БелАЗ с вьетнамской корпорацией "Винакомин" и другими компаниями придаст дополнительный импульс развитию добывающего сектора вьетнамской экономики.

ОАО "МАЗ" проводит работу по созданию во Вьетнаме двух совместных предприятий по промышленной сборке грузовой (СП "МАЗ Азия") и пассажирской (СП "МАЗ Зенит") техники. СП "МАЗ Азия" ведет строительство собственного завода по сборке грузовой автотехники в провинции Хынг Йен на севере Вьетнама, завершить которое планируется в IV квартале 2017 года. Ведется работа по созданию дилерской сети для продажи и сервисного обслуживания готовой продукции СП "МАЗ Азия" в ряде городов Вьетнама.

Основу экспорта карьерной техники ОАО "БелАЗ" во Вьетнам составляют самосвалы грузоподъемностью 45 т. Наиболее перспективным представляется начало поставок во Вьетнам самосвалов грузоподъемностью 130 т, заинтересованность в приобретении которых подтверждена горнодобывающей корпорацией "Винакомин".

БЕЛТА

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