30.06.2017

Совместное производство грузовой техники МАЗ планируется создать во Вьетнаме до конца года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с Президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.Говоря о белорусском присутствии на рынке Вьетнама, Александр Лукашенко отметил, что в этом направлении уже сделаны первые заслуживающие внимания шаги. "До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ, а в перспективе - новое производство городских пассажирских автобусов", - сказал Президент.Он также отметил, что дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусского производителя карьерной техники БелАЗ с вьетнамской корпорацией "Винакомин" и другими компаниями придаст дополнительный импульс развитию добывающего сектора вьетнамской экономики.ОАО "МАЗ" проводит работу по созданию во Вьетнаме двух совместных предприятий по промышленной сборке грузовой (СП "МАЗ Азия") и пассажирской (СП "МАЗ Зенит") техники. СП "МАЗ Азия" ведет строительство собственного завода по сборке грузовой автотехники в провинции Хынг Йен на севере Вьетнама, завершить которое планируется в IV квартале 2017 года. Ведется работа по созданию дилерской сети для продажи и сервисного обслуживания готовой продукции СП "МАЗ Азия" в ряде городов Вьетнама.Основу экспорта карьерной техники ОАО "БелАЗ" во Вьетнам составляют самосвалы грузоподъемностью 45 т. Наиболее перспективным представляется начало поставок во Вьетнам самосвалов грузоподъемностью 130 т, заинтересованность в приобретении которых подтверждена горнодобывающей корпорацией "Винакомин".