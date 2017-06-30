Казахстан купит у БелАЗа более 180 самосвалов

30.06.2017

Белорусский автозавод договорился с компанией Eurasian Resources Group о поставках в Казахстан более 180 карьерных самосвалов.



Компания Eurasian Resources Group (ERG) - один из мировых лидеров в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов, в ее структуру интегрированы добывающие, перерабатывающие, энергетические и логистические предприятия, расположенные на четырех континентах. В Республике Казахстан активы компании ERG представляют на сегодняшний день около трети всей металлургической и горнодобывающей промышленности.



В июне руководство компании ERG и ОАО "БЕЛАЗ" достигли договоренности о стратегическом партнерстве на длительную перспективу. Планируется, что Белорусский автозавод поставит в Казахстан до 2025 года более 180 единиц карьерной техники. По итогам переговоров заключен договор на поставку в нынешнем году трех самосвалов БЕЛАЗ-75307 и 14 самосвалов БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью соответственно 220 и 130 тонн.



Отметим, что сегодня в Республике Казахстан работает более одной тысячи единиц карьерной и специальной техники марки БЕЛАЗ. В том числе 236 единиц - на предприятиях ТОО "Евразийская Группа".







