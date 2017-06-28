В Минске 3 июля будет продлена работа наземного транспорта и метро

28.06.2017

В Минске на День Независимости наземный транспорт будет работать с 5:00 до 3:00, метро - с 5.00 до 2.00.



Интервал движения поездов метрополитена составит от 3 минут (в пиковое время) до 5 минут.



На время проведения парада, концертных программ и праздничного салюта предусмотрено изменение трасс городского транспорта.