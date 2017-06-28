28.06.2017

Компания John Deere представила модели гусеничных бульдозеров 750J-II и 850J-II, которые обладают повышенной производительностью, высокой эксплуатационной надежностью и низкими расходами на обслуживание.Бульдозеры получили новые гидростатические моторы, позволяющие работать в экономичном режиме, и новую трансмиссию с двухконтурным гидростатическим приводом. Мощные дизельные двигатели стандартов Tier 3/Stage отвечают за эффективную работу машины, а новый экономичный режим Eco регулирует обороты двигателя и параметры трансмиссии, что позволяет снижать расход топлива до 23% по сравнению с предыдущими моделями.Новая электронная система управления позволяет выполнять повороты без потери мощности, использовать систему противовращения гусениц и бесступенчатую регулировку скорости. А система JDLink Ultimate оперативно предоставляет данные о работе машины, позволяет удалённо распознавать и решать возникающие проблемы, сводя к минимуму риск простоев.Новые бульдозеры John Deere серии J-II могут выполнять несколько видов землеройных работ, достаточно только выбрать машину в нужной конфигурации: оснащенную прямым или полусферическим отвалом. Опционально доступны компоненты для экстремально тяжелых условий работы, что позволит решить задачи, с которыми другая техника просто не справится.«Обновленные гусеничные бульдозеры 750J-II и 850J-II дополнят уже существующий модельный ряд John Deere и подойдут даже самым требовательным клиентам, - рассказал Алексей Журкевич, менеджер по продуктовому маркетингу John Deere. – Машины отличаются более высокими уровнями производительности, надёжности и экономичности, и способны выполнять весь спектр необходимых дорожно-строительных работ даже в самых суровых условиях, что особенно важно для российских заказчиков».