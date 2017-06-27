27.06.2017

Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк сообщил, что Минский автомобильный завод подпишет соглашение о поставках большой партии техники во Вьетнам."В этом году у нас 400 единиц автомобильной техники будет поставлено во Вьетнам", - сказал Виталий Вовк.Он пояснил, что соответствующие соглашения Минский автомобильный завод будет подписывать во время визита Президента Вьетнама Чан Дай Куанга в Беларусь. Одно из них подразумевает поставку 200 полно собранных автомобилей, другое - поставку 200 машинокомплектов.Техника будет экспортирована в соответствии с соглашением о зоне свободной торговли между государствами - членами ЕАЭС и Вьетнамом.Кроме того, подпишет контракты на поставку и Белорусский автомобильный завод. Предприятие планирует экспортировать десять самосвалов грузоподъемностью 55 т, продолжаются испытания во Вьетнаме 90-тонных машин.