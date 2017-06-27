В ночь на 28 июня в центре Минска парковаться будет запрещено

27.06.2017

Госавтоинспекция предупредила об ограничении парковки в ночь на 28 июня в связи с проведением генеральной репетиции парада по случаю Дня Независимости.



С 00:00 28 июня до окончания тренировки парада будет запрещена парковка автотранспорта по проспекту Машерова от проспекта Независимости до ул. Тимирязева (включая придорожные парковки), по ул. Гвардейской от пр-та Машерова до пр-та Победителей. По ул. Игнатенко от ул. Грибоедова до проспекта Победителей. По ул. Грибоедова от пр-та Машерова до ул. Игнатенко. По ул. Тарханова от ул. Гвардейской до ул. Грибоедова. На парковке у д. № 41 по пр-ту Победителей (рядом с химчисткой "Сияние").



В местах, где ограничат парковку, будет работать эвакуатор.

