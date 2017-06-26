26.06.2017

ЗАО "Штадлер Минск" поставит в Санкт-Петербург 23 трамвая, сообщил заместитель директора - главный конструктор предприятия Алексей Ковецкий.По его словам, первая партия техники - шесть трамваев - будут поставлены в Санкт-Петербург в ближайшее время.Первый из партии трамвайный вагон максимальной пассажировместимостью 376 мест в настоящее время обкатывают в Минске. Длина трехсекционного салона более 33 м. "Это низкопольный трамвай, полностью оснащенный системой кондиционирования. Две кабины управления - в хвосте и голове состава - позволяют эксплуатировать технику на линиях без разворотных колец. Двери соответственно расположены с обеих сторон трамвая", - рассказал Алексей Ковецкий. Аналогов этому трамваю нет в Таможенном союзе, подчеркнул он.В настоящее время на предприятии в Фаниполе производятся и двухэтажные поезда для Москвы, а также кузова вагонов поезда Flirt для Норвежских железных дорог. Кроме того, компания Stadler выиграла тендер на поставку трамваев в Остраву (Чехия).