26.06.2017

Минский автомобильный завод работает над сертификацией СТО, что позволит ему официально обслуживать двигатели Mercedes в Беларуси, России и Украине, а в перспективе выйти и на рынки Европы. Такая информация была озвучена 24 июня в эфире телеканала ОНТ.Диагностическое оборудование и инструменты уже доставлены на завод, белорусские специалисты вскоре отправятся на обучение."Это самые экономичные и надежные двигатели в Западной Европе. Поработав с ними, мы получаем доступ к технологиям. Это способствует продвижению техники в странах как Таможенного союза, так и Западной Европы. Чтобы реализовывать в достаточном объеме технику с двигателями Mercedes, нам необходимо развивать количество сервисных станций и центров обеспечения запчастями. Поэтому сейчас у нас уже порядка 10 сертифицированных СТО, еще три сертифицируются", - рассказал заместитель главного конструктора Минского автомобильного завода Николай Лакотко.