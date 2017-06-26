26.06.2017

Автомобили Geely, которые будут выпускать на новом заводе "БелДжи" в Борисове, будут комплектоваться покрышками производства ОАО "Белшина".По техническим требованиям совместного белорусско-китайского предприятия "БелДжи" специалисты "Белшины" разработали три модели шин: 215/60 R17, 225/65 R17 и 225/60 R18. Все три модели относятся к линейки шин AstartA. Это легковые радиальные шины, с металлокордом в брекере, бескамерные, с дорожным направленным рисунком протектора. Предназначены для эксплуатации на легковых автомобилях Geely и автомобилях аналогичного класса зарубежного производства.Все шины указанных моделей успешно прошли испытания на российском испытательном полигоне ООО "Вершина", протоколы испытаний были переданы в чешский международный сертификационный центр. Там был выдан сертификат соответствия международным стандартам, что позволяет реализовывать новые шины не только внутри страны, но и экспортировать, в том числе в страны ЕС."Новинки выгодно отличают низкий уровень шумности и хорошее сцепление с асфальтовым покрытием, в том числе мокрым, а также продолжительный срок ходимости. Одна из шин уже поставлена на серийное производство, еще по двум оно начнется в ближайшее время, - сообщили на "Белшине. - Отгрузку этих шин компании "БелДжи" мы планируем начать уже в третьем квартале текущего года".