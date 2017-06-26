26.06.2017

В начале 2018 года на границе с Литвой в районе пропускного пункта "Каменный Лог" откроется большой транспортно-логистический центр. Об этом в эфире белорусского телевидения заявил генеральный директор предприятия "Белтаможсервис" Юрий Король.Сообщается, что в сутки центр сможет принять до 200 автомобилей. "Центр создаст вокруг себя возможности сотрудничества с частным бизнесом. Что это означает: можно будет строить станции техобслуживания, заправки, мойки, банковские представительства, офисные помещения и другие объекты. То есть получится такая площадка, вокруг которой будет развиваться регион, создаваться рабочие места и приносить налоги в казну нашего государства", - рассказал Юрий Король.