Время работы минского метро сокращено на 20 минут

26.06.2017

В летний период минское метро будет закрываться в 00.40, а не в 01.00.



Как сообщает сайт столичного метрополитена, с 26 июня метрополитен будет открыт для пассажиров 5.30 до 00.40. Последние поезда с конечных станций «Малиновка», «Уручье», «Могилевская» и «Каменная Горка» будут уходить в 00.42. Прибывать на конечные станции они должны в 01.10.



Для пересадки на другую линию рекомендуется приезжать на узел «Октябрьская» — «Купаловская» не на последнем, а на предпоследнем поезде.



Кроме того, с 26 июня на лето увеличатся интервалы между поездами и в остальное время. Транспортники объясняют эти изменения снижением пассажиропотока и переходом метро на летний режим работы.





