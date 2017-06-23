Представлена обновленная серия Volvo FE
23.06.2017
Компания Volvo Trucks продемонстрировала усовершенствованные грузовики серии FE. Топовые версии получили более мощные моторы, усиленные мосты и повышенную грузоподъемность. Например, модель Volvo FE 350 разработана под разрешенную полную массу до 44 тонн.
До сих пор Volvo FE позиционировались как универсальные и маневренные грузовые автомобили, способные одинаково эффективно работать и на региональных маршрутах, и в оживленном городском потоке. Основное предназначение Volvo FE - работа в сегментах городских развозных операций, сбора отходов и легких строительных работ. Но, идя навстречу запросам клиентов, шведы решили расширить область применения этой модельной линейки, включив в нее версию с более мощным двигателем и повышенной грузоподъемностью.
Volvo FE 350 оснащен новым передним мостом, выдерживающим нагрузку до 9 тонн, и 8-литровым дизельным двигателем Volvo D8K стандарта Евро-6, развивающим мощность 350 л. с. и крутящий момент 1400 Н·м. Коробка передач - автоматизированная Volvo I-Shift или полностью автоматическая. Коробка отбора мощности - до 600 Н·м.
Новая линейка Volvo FE включает шасси с колесными формулами 4х2, 6х2 и 6х4, а также седельные тягачи с колесной формулой 4х2. Разрешенная полная масса - до 44 тонн. Грузоподъемность передних мостов - от 7,1 до 9 тонн; задних - от 13 до 23 тонн. Варианты кабин: дневная кабина, кабина повышенной комфортности, спальная кабина и кабина с низким входом. Планируется к выпуску модель Volvo FE 320 с двигателем, работающим на сжатом природном газе (CNG).
Сообщается, что обновленный Volvo FE будет доступен на всех рынках, где действует стандарт Евро-6. Прием заказов стартует в конце июня, а производство - в сентябре.
До сих пор Volvo FE позиционировались как универсальные и маневренные грузовые автомобили, способные одинаково эффективно работать и на региональных маршрутах, и в оживленном городском потоке. Основное предназначение Volvo FE - работа в сегментах городских развозных операций, сбора отходов и легких строительных работ. Но, идя навстречу запросам клиентов, шведы решили расширить область применения этой модельной линейки, включив в нее версию с более мощным двигателем и повышенной грузоподъемностью.
Volvo FE 350 оснащен новым передним мостом, выдерживающим нагрузку до 9 тонн, и 8-литровым дизельным двигателем Volvo D8K стандарта Евро-6, развивающим мощность 350 л. с. и крутящий момент 1400 Н·м. Коробка передач - автоматизированная Volvo I-Shift или полностью автоматическая. Коробка отбора мощности - до 600 Н·м.
Новая линейка Volvo FE включает шасси с колесными формулами 4х2, 6х2 и 6х4, а также седельные тягачи с колесной формулой 4х2. Разрешенная полная масса - до 44 тонн. Грузоподъемность передних мостов - от 7,1 до 9 тонн; задних - от 13 до 23 тонн. Варианты кабин: дневная кабина, кабина повышенной комфортности, спальная кабина и кабина с низким входом. Планируется к выпуску модель Volvo FE 320 с двигателем, работающим на сжатом природном газе (CNG).
Сообщается, что обновленный Volvo FE будет доступен на всех рынках, где действует стандарт Евро-6. Прием заказов стартует в конце июня, а производство - в сентябре.
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