МАЗу и «Витебским подъемникам» предложено объединить усилия
23.06.2017
По мнению председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова, сотрудничество МАЗа и "Витебских подъемников" могло бы стать успешным. Об этом глава КГК заявил после посещения машиностроительного предприятия в Витебске.
"Посмотрев на это предприятие и на целый ряд других, которые выпускают хорошую продукцию, пользующуюся спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, хочу сказать, что прежде чем идти искать инвестора за море, давайте оглянемся вокруг себя и посмотрим, может быть, этот инвестор рядом. Считаю, что надо в первую очередь поддержать своих инвесторов, своих бизнесменов, - сказал Леонид Анфимов. - При поддержке это предприятие разовьет такое производство, которым мы потом будем гордиться".
Поддержка "Витебским подъемникам" нужна в решении некоторых проблемных вопросов, которые и обсуждались во время посещения. "Это, прежде всего, работа через дилерские сети нашего МАЗа. Обидно, когда я вижу, что оборудование этого предприятия устанавливается здесь на шасси автомобилей в основном российского производства. МАЗы почему-то не присутствуют", - выразил недоумение председатель КГК.
Он подчеркнул, что такое сотрудничество отечественных производителей подъемников и грузовиков может быть очень перспективным. "Здесь производится много машин, и, по крайней мере, половина из них могла бы производиться на базе наших МАЗов. Тем более, что у "Витебских подъемников" налажено конструктивное сотрудничество с Минским тракторным заводом. Может быть, это не совсем по профилю, но, тем не менее, используя базу нашего трактора, здесь сделали хорошую многопрофильную машину. Она может работать и подъемником, и бурильной установкой", - констатировал Леанид Анфимов.
"МАЗ должен подумать над тем, как ему реализовывать свою продукцию в комплексе с тем оборудованием, которое разрабатывается и производится в Витебске. И, может быть, это поможет Минскому автомобильному заводу увеличить объемы производства и реализации продукции", - отметил руководитель контрольного ведомства.
Возвращаясь к проблемам "Витебских подъемников", Леонид Анфимов подчеркнул, что предприятию надо помочь и в решении вопросов, которые существуют в работе с Россией. "Это, к примеру, возврат утилизационного сбора и ряд других проблем. Они будут сформулированы руководством предприятия, и КГК в меру своих обязанностей и полномочий поможет их решить", - добавил он.
Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" и ЧУП "Витстройтехмаш" - это машиностроительные предприятия, принадлежащие одному учредителю. Они по кооперации осуществляют производство и реализацию подъемно-транспортного оборудования под собственным брендом ВИПО и "Двина". Продукция экспортируется в Россию, Казахстан, Армению, Узбекистан, Туркменистан, Украину, Латвию и другие страны.
БЕЛТА
"Посмотрев на это предприятие и на целый ряд других, которые выпускают хорошую продукцию, пользующуюся спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, хочу сказать, что прежде чем идти искать инвестора за море, давайте оглянемся вокруг себя и посмотрим, может быть, этот инвестор рядом. Считаю, что надо в первую очередь поддержать своих инвесторов, своих бизнесменов, - сказал Леонид Анфимов. - При поддержке это предприятие разовьет такое производство, которым мы потом будем гордиться".
Поддержка "Витебским подъемникам" нужна в решении некоторых проблемных вопросов, которые и обсуждались во время посещения. "Это, прежде всего, работа через дилерские сети нашего МАЗа. Обидно, когда я вижу, что оборудование этого предприятия устанавливается здесь на шасси автомобилей в основном российского производства. МАЗы почему-то не присутствуют", - выразил недоумение председатель КГК.
Он подчеркнул, что такое сотрудничество отечественных производителей подъемников и грузовиков может быть очень перспективным. "Здесь производится много машин, и, по крайней мере, половина из них могла бы производиться на базе наших МАЗов. Тем более, что у "Витебских подъемников" налажено конструктивное сотрудничество с Минским тракторным заводом. Может быть, это не совсем по профилю, но, тем не менее, используя базу нашего трактора, здесь сделали хорошую многопрофильную машину. Она может работать и подъемником, и бурильной установкой", - констатировал Леанид Анфимов.
"МАЗ должен подумать над тем, как ему реализовывать свою продукцию в комплексе с тем оборудованием, которое разрабатывается и производится в Витебске. И, может быть, это поможет Минскому автомобильному заводу увеличить объемы производства и реализации продукции", - отметил руководитель контрольного ведомства.
Возвращаясь к проблемам "Витебских подъемников", Леонид Анфимов подчеркнул, что предприятию надо помочь и в решении вопросов, которые существуют в работе с Россией. "Это, к примеру, возврат утилизационного сбора и ряд других проблем. Они будут сформулированы руководством предприятия, и КГК в меру своих обязанностей и полномочий поможет их решить", - добавил он.
Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" и ЧУП "Витстройтехмаш" - это машиностроительные предприятия, принадлежащие одному учредителю. Они по кооперации осуществляют производство и реализацию подъемно-транспортного оборудования под собственным брендом ВИПО и "Двина". Продукция экспортируется в Россию, Казахстан, Армению, Узбекистан, Туркменистан, Украину, Латвию и другие страны.
БЕЛТА
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