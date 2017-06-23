23.06.2017

Представители Международной ассоциации "Метро" обсудили в Минске вопросы эксплуатации метрополитенов, их технического оснащения, производства и внедрения современного оборудования.Заседание технического совета главных инженеров метрополитенов и технических директоров предприятий и организаций, входящих в ассоциацию "Метро", прошло 21-22 июня. Участники мероприятия рассказали о новых наработках в автоматизированных системах управления движением поездов, об использовании асинхронных приводов на вагонах метро с учетом опыта эксплуатации на метрополитене, поделились опытом модернизации системы теплоснабжения с внедрением тепловых насосов, обсудили способы совершенствования систем управления эскалаторами и централизованной системы диспетчеризации лифтов.