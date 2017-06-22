22.06.2017

Реконструкции автодороги М6 Минск-Гродно-граница Польши началась на участке в Ивьевском районе. В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Анатолий Калинин и глава представительства Всемирного банка в Беларуси Ян Чул Ким."К реконструкции М6 на первом участке мы приступили в мае прошлого года. Выполнили основной объем и даже работаем с опережением графика. Сегодня открываем второй участок. В конкурсе на выполнение работ по первому этапу участвовали компании из 12 стран, по второму - 6, победили белорусы. Уверен, качество будет на высоком уровне, у нас есть достаточный опыт работ и за пределами страны, есть технологии", - отметил вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин.Автодорога М6 Минск - Гродно - граница Республики Польша является международным транспортным коридором с движением около 15 тыс. транспортных средств в сутки, и интенсивность потока будет только возрастать, отметил Анатолий Калинин. Проекты транспортной инфраструктуры создают условия для развития экономики страны, поэтому в Беларуси им уделяется такое внимание в последние две пятилетки, добавил он.Источником финансирования реконструкции автодороги является кредит Всемирного банка. На первом участке удалось снизить стоимость работ почти на $100 млн, сэкономленные средства направлены на второй участок. Стоимость его реконструкции составляет около $111 млн.Заказчиком работ является РУП "Минскавтодор-Центр". Генеральный директор предприятия Николай Матюк отметил, что во время второго этапа предстоит выполнить реконструкцию на 67-километровом участке трассы с 130,4 км по 197,7 км. Победителем по результатам международного конкурса признан консорциум дочерних компаний холдинга "Белавтодор" в составе ОАО "ДСТ №6", "ДСТ №2" и "ДСТ №3". "На этой дороге предусмотрено применении самых современных технологий, ширина полотна составит 22,7 м, будет по две полосы в каждом направлении и разделительная полоса. Новшеством станет установка здесь бетонных ограждений на разделительной полосе по типу "Нью-Джерси" с применением белорусского цемента, планируется использовать как сборный, так и монолитный вариант такого барьера. Работаем по самым современным технологиям, за счет чего сроки службы магистрали будут увеличены с 5 до 7-8 лет", - рассказал он.Комментируя ход работ по первому этапу, Николай Матюк сказал: "Идем с опережением графика, выполнены работы по устройству новой полосы, на некоторых участках уложен нижний слой покрытия, сброшено движение на другую полосу, окончательно это будет сделано к октябрю. Отдельные участки планируем ввести в этом году".Нормативный год завершения реконструкции дороги в целом - 2019, однако завершить работы на всем протяжении трассы планируется уже в 2018 году.