21.06.2017

ОАО "Авиакомпания "Белавиа" во время Международного авиасалона в Париже заказала два новых самолета Embraer - E175 и E195 - стоимостью $99,1 млн. Новые E175 и E195 с завода-изготовителя присоединятся к четырем Embraer, которые уже эксплуатируются в "Белавиа", в мае 2018 года."Поставка новых Embraer семейства E-Jet позволит избежать дополнительных затрат на техническое обеспечение и обучение персонала из-за отсутствия технических отличий между новыми самолетами и уже эксплуатируемыми в авиакомпании", - отметил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров. По его словам, нынешний флот Embraer работает с высокими показателями пунктуальности и экономичности.Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).Embraer является ведущим мировым производителем коммерческих самолетов вместимостью до 130 пассажирских мест. Embraer насчитывает более 100 клиентов со всего мира, эксплуатирующих семейства самолетов ERJ и E-Jet.