21.06.2017

Cвидетельство о регистрации с правом осуществления хозяйственной деятельности на территории Украины было выдано представительству дочерней компании холдинга "Белавтодор" ОАО "ДСТ №2, г.Гомель". Соответствующее решение принято Министерством экономического развития и торговли Украины 7 июня 2017 года. В ближайшее время на территории Украины свои представительства откроют еще две дочерние компании "Белавтодора" из Бреста и Гродно.По информации Госкомимущества, дочерняя компания холдинга "Белавтодор" ОАО "ДСТ №2, г.Гомель" 15 июня 2017 года в результате электронного аукциона признана победителем по текущему ремонту участка автодороги Н-16 Золотоноша-Черкасы-Смила-Умань. В настоящее время выполняется процедура заключения договораРеспубликанское унитарное предприятие "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" в начале 2017 года преобразовано в открытое акционерное общество. 100% акций общества находятся в собственности Республики Беларусь, в управлении Госкомимущества. Органами управления ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" являются общее собрание акционеров ОАО, наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган - генеральный директор.