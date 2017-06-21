БелАЗ увеличил экспорт более чем в два раза
21.06.2017
ОАО "БЕЛАЗ" с начала нынешнего года (за январь - май) увеличил поставки в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего продукция была отгружена в 22 страны.
Экспорт в Россию в январе - мае увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в страны дальнего зарубежья - в 2,3 раза, в страны СНГ - почти в два раза. Что касается отгрузки техники для потребителей в Беларуси, то на РУПП "Гранит" поставлен второй карьерный самосвал БелАЗ-75570 грузоподъемностью 90 тонн, в ОАО "Гродненский механический завод" - два карьерных самосвала грузоподъемностью 45 тонн.
За пять месяцев нынешнего года объем произведенной продукции на предприятии увеличился на 75,1%, отгрузка запасных частей - на 63,6% по сравнению с январем - маем 2016 года.
Объем складских запасов уменьшился, при этом коэффициент запасов снизился до 1,58 - это минимальное значение за последние пять лет и соответствует уровню 2012 года.
Как пояснили на БЕЛАЗе, наращивание выпуска и реализация продукции достигается в том числе за счет роста производительности труда, который стимулируется ростом заработной платы работников. С начала 2017 года средняя заработная плата на заводе составила 1014,7 рубля.
Портфель заказов на текущий год полностью сформирован, уже началось формирование портфеля на 2018 год, отметили на предприятии.
БЕЛТА
Экспорт в Россию в январе - мае увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в страны дальнего зарубежья - в 2,3 раза, в страны СНГ - почти в два раза. Что касается отгрузки техники для потребителей в Беларуси, то на РУПП "Гранит" поставлен второй карьерный самосвал БелАЗ-75570 грузоподъемностью 90 тонн, в ОАО "Гродненский механический завод" - два карьерных самосвала грузоподъемностью 45 тонн.
За пять месяцев нынешнего года объем произведенной продукции на предприятии увеличился на 75,1%, отгрузка запасных частей - на 63,6% по сравнению с январем - маем 2016 года.
Объем складских запасов уменьшился, при этом коэффициент запасов снизился до 1,58 - это минимальное значение за последние пять лет и соответствует уровню 2012 года.
Как пояснили на БЕЛАЗе, наращивание выпуска и реализация продукции достигается в том числе за счет роста производительности труда, который стимулируется ростом заработной платы работников. С начала 2017 года средняя заработная плата на заводе составила 1014,7 рубля.
Портфель заказов на текущий год полностью сформирован, уже началось формирование портфеля на 2018 год, отметили на предприятии.
БЕЛТА
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