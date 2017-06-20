20.06.2017

Предприятия автопрома в мае выпустили рекордное в нынешнем году количество грузовых автомобилей - 507. Кроме того, с конвейера сошли 172 автомобиля-самосвала для эксплуатации в условиях бездорожья и 67 карьерных самосвалов.По данным Белстата, выпуск грузовиков в Беларуси с января по май по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос с 1347 до 2200 единиц, или на 63,3%. Выпуск карьерных самосвалов увеличился со 177 до 293 единиц, или на 65,5%. Выросло и производство автомобилей-самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья - с 687 до 709 единиц, или на 3,2%.Автобусов в минувшем мае было изготовлено 72 единицы. В результате их выпуск с начала года вырос с 359 до 421 единицы, или на 17,3%.Белстат также сообщает, что с января по май в стране было выпущено: тракторов - 16,8 тыс. штук (или на 1,8% больше по сравнению с АППГ); прицепов и полуприцепов для перевозки грузов - 719 единиц (или на 22,8% меньше); самоходных экскаваторов и неполноповоротных ковшовых погрузчиков - 102 единицы (+41,7%). Шин было изготовлено 1504,3 тыс. штук (-2,2%).