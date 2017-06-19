19.06.2017

В ближайших планах Минского автомобильного завода - запуск серийного производства автобусов для сельской местности."Мазовские конструкторы сейчас трудятся над несколькими проектами. В частности, вскоре начнется серийное производство сельского автобуса МАЗ 257. Специалистам осталось провести несколько эксплуатационных испытаний", - рассказали на предприятии.Кроме того, инженеры разрабатывают новый сочлененный автобус с толкающим приводом ("гармошкой") для городов. Еще одна ожидаемая новинка - пригородный автобус МАЗ 231 с автоматической коробкой передач и лифтом для инвалидов-колясочников. Интерес к таким моделям проявляет Московская область. "Это первый пригородный автобус, в котором есть лифт для людей с ограниченными возможностями. Возможно, это станет трендом в сфере пассажирских перевозок", - подчеркнул главный конструктор по пассажирской технике ОАО "МАЗ" Юрий Сырокваш.Белорусские автобусы стали "умнее": получили систему курсовой устойчивости, электропривод тормозов, контроль давления в шинах. "Что касается беспилотного автобуса, то пока в нем нет необходимости. Когда речь о 50 пассажирах и больше, от водителя никто не откажется", - считает главный конструктор.