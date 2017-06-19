Поезда для третьей линии метро соберут в Фаниполе
19.06.2017
"Штадлер Минск" выпустит электропоезда Stadler для столичного метрополитена. Об этом сообщил генеральный директор Stadler Rail Group Петер Шпулер.
"Мы выиграли конкурс на поставку поездов для Минского метрополитена. Наши инженеры сейчас работают над конструкцией нового подвижного состава. Поезда для метро будут полностью собираться на заводе в Минске", - рассказал Петер Шпулер.
По его мнению, этот заказ станет вехой в развитии "Штадлер Минск". "Нам нужны примеры таких успешных проектов, чтобы работать на рынках других стран СНГ. Благодаря этому заказу для нас открывается весь рынок постсоветского пространства. А это означает создание новых рабочих мест, работу для наших сотрудников и вклад в валовой национальный продукт", - подчеркнул гендиректор компании.
Он также рассказал о сформированном портфеле заказов "Штадлер Минск" и группы компаний Stadler. В настоящее время на минском предприятии производятся двухэтажные поезда для Москвы и трамваи "Метелица" для Санкт-Петербурга. Кроме того, компания выиграла тендер на поставку трамваев в Остраву (Чехия). При этом владелец Stadler Rail Group отметил, что это первый заказ такого рода.
Еще один крупный проект будет выполняться для Венгрии - будет произведено и поставлено 40 двухэтажных поездов, каждый длиной 150 м. "Примерно на 70-80% добавленной стоимости будут созданы на мощностях нашей компании в Минске. Выполнение этого заказа начнется в начале 2018 года", - добавил гендиректор.
Петер Шпулер рассказал, что последние годы были не самыми простыми в экономическом плане во всех государствах СНГ. На падение заказов для "Штадлер Минск" оказали существенное влияние снижение тарифов на железнодорожные перевозки, а также курса российского рубля. Однако компании удалось удержаться на хорошем уровне и стать лучшим экспортером по итогам 2016 года.
"Но сейчас положение с заказами улучшается, и мы планируем создавать новые рабочие места. И мы очень рады, что приняли мудрое решение прийти в Беларусь. Прошло уже пять лет с тех пор, как было открыто наше производство в Минске, и мы не жалеем о вложенных инвестициях", - резюмировал глава Stadler Rail Group.
Сегодня в Минске проходит заседание белорусско-швейцарского делового совета, в котором Петер Шпулер является сопредседателем. Организаторами выступают Белорусская торгово-промышленная палата и Stadler Rail Group. Совет создан в 2013 году.
ЗАО "Штадлер Минск" - дочернее предприятие швейцарской компании Stadler Rail Group. Завод по производству электропоездов размещается в Фаниполе.
БЕЛТА
"Мы выиграли конкурс на поставку поездов для Минского метрополитена. Наши инженеры сейчас работают над конструкцией нового подвижного состава. Поезда для метро будут полностью собираться на заводе в Минске", - рассказал Петер Шпулер.
По его мнению, этот заказ станет вехой в развитии "Штадлер Минск". "Нам нужны примеры таких успешных проектов, чтобы работать на рынках других стран СНГ. Благодаря этому заказу для нас открывается весь рынок постсоветского пространства. А это означает создание новых рабочих мест, работу для наших сотрудников и вклад в валовой национальный продукт", - подчеркнул гендиректор компании.
Он также рассказал о сформированном портфеле заказов "Штадлер Минск" и группы компаний Stadler. В настоящее время на минском предприятии производятся двухэтажные поезда для Москвы и трамваи "Метелица" для Санкт-Петербурга. Кроме того, компания выиграла тендер на поставку трамваев в Остраву (Чехия). При этом владелец Stadler Rail Group отметил, что это первый заказ такого рода.
Еще один крупный проект будет выполняться для Венгрии - будет произведено и поставлено 40 двухэтажных поездов, каждый длиной 150 м. "Примерно на 70-80% добавленной стоимости будут созданы на мощностях нашей компании в Минске. Выполнение этого заказа начнется в начале 2018 года", - добавил гендиректор.
Петер Шпулер рассказал, что последние годы были не самыми простыми в экономическом плане во всех государствах СНГ. На падение заказов для "Штадлер Минск" оказали существенное влияние снижение тарифов на железнодорожные перевозки, а также курса российского рубля. Однако компании удалось удержаться на хорошем уровне и стать лучшим экспортером по итогам 2016 года.
"Но сейчас положение с заказами улучшается, и мы планируем создавать новые рабочие места. И мы очень рады, что приняли мудрое решение прийти в Беларусь. Прошло уже пять лет с тех пор, как было открыто наше производство в Минске, и мы не жалеем о вложенных инвестициях", - резюмировал глава Stadler Rail Group.
Сегодня в Минске проходит заседание белорусско-швейцарского делового совета, в котором Петер Шпулер является сопредседателем. Организаторами выступают Белорусская торгово-промышленная палата и Stadler Rail Group. Совет создан в 2013 году.
ЗАО "Штадлер Минск" - дочернее предприятие швейцарской компании Stadler Rail Group. Завод по производству электропоездов размещается в Фаниполе.
БЕЛТА
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