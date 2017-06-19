19.06.2017

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" 16 июня выиграло тендер на поставку для нужд Одессы 47 троллейбусов (модель 321) за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития. Соответствующая информация размещена на сайте посольства Беларуси в Украине.Стоимость контракта составляет более 8 млн евро.Как сообщалось, в начале июня МАЗ также выиграл тендер на поставку техники в Украину - предприятие поставит в Киев 100 автобусов.ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" является ведущим производителем наземного городского электрического транспорта в странах СНГ.