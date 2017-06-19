19.06.2017

Министр промышленности Виталий Вовк заявил, что открытие завода "БелДжи" может дать толчок к созданию белорусского легкового автомобиля."Ситуация такова: мы открываем новый завод (БелДжи. - прим.), на базе его будем формировать технологов, конструкторов и выходить на новый уровень. В ближайшем будущем будет создано сначала небольшое КБ для сопровождения, потом оно будет развиваться, и, может быть, в ближайшем будущем мы увидим автомобиль, сконструированный у нас", - заявил министр в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1".Виталий Вовк подчеркнул, что это позволит белорусской научной школе подрасти. "Объединенный институт машиностроения уже сейчас готовит наш первый легковой автомобиль с электроприводом. Он в ближайшие время выйдет на испытания. И мы посмотрим, чего мы достигли", - пояснил он и отметил, что таким образом в стране может появиться и свой электрокар. "Но надо над этим очень серьезно работать: от первого образца до серийного выпуска - большой срок", - констатировал он.Министр напомнил, что для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции в Беларуси разработана стратегия развития машиностроения на 2017-2020 годы и в перспективе до 2030 года. Объемы финансирования реализации стратегии оцениваются в Br17,5 млрд. "Речь идет о модернизации наших производств, создании новых производств, создании автокомпонентов, модернизации литейных производств. Кроме того, появятся новые изделия - наши предприятия работают над беспилотным трактором, беспилотным комбайном", - рассказал он.Говоря об источниках финансирования на развитие отрасли, Виталий Вовк пояснил, что это будут деньги и самих предприятий, и кредиты банков, и товарные кредиты партнеров. "Мы также рассчитываем на кредиты КНР. По многим направлениям мы хотим привлечь технологических инвесторов, экономических партнеров, чтобы выйти на новый уровень", - резюмировал он.