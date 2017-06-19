90% белорусских Geely планируется отправлять на российский рынок
19.06.2017
Министр промышленности Виталий Вовк рассказал, куда планируется продавать автомобили с нового завода "БелДжи".
"Почти 90% автомобилей компания Geely будет покупать у нас для дистрибуции на российском рынке", - пояснил министр в эфире программы "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1".
Виталий Вовк рассказал, что если в ближайшие годы завод достигнет объема производства в 50 тыс. автомобилей в год, то будет рассмотрен вопрос о второй очереди завода. "Там уже будет выпускаться до 120 тыс. авто. Это совершенно новые модели, современнейшее производство. Наши сотрудники бывали на многих европейских предприятиях, уровень технологий у нас ничем не отличается, одно отличие: наш завод - самый новый", - отметил он.
Как сообщалось, первую партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в ближайшее время. Проектная мощность нового завода под Борисовом на первом этапе составит 60 тыс. машин в год. На уже существующем заводе налажено производство кроссовера Geely Emgrand X7, седана Geely SC7 и хетчбэка Geely LC Cross.
БЕЛТА
"Почти 90% автомобилей компания Geely будет покупать у нас для дистрибуции на российском рынке", - пояснил министр в эфире программы "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1".
Виталий Вовк рассказал, что если в ближайшие годы завод достигнет объема производства в 50 тыс. автомобилей в год, то будет рассмотрен вопрос о второй очереди завода. "Там уже будет выпускаться до 120 тыс. авто. Это совершенно новые модели, современнейшее производство. Наши сотрудники бывали на многих европейских предприятиях, уровень технологий у нас ничем не отличается, одно отличие: наш завод - самый новый", - отметил он.
Как сообщалось, первую партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в ближайшее время. Проектная мощность нового завода под Борисовом на первом этапе составит 60 тыс. машин в год. На уже существующем заводе налажено производство кроссовера Geely Emgrand X7, седана Geely SC7 и хетчбэка Geely LC Cross.
БЕЛТА
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